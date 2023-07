Jedenspeigen: Sieben Gänge und edle Tropfen

7 Gänge – zubereitet von den Top-Köchen der Region - mit Weinen der Winzer aus Jedenspeigen und Sierndorf lockten zahlreiche auch weitgereiste Gäste an die March. In kleinen Gruppen wanderten die Weingenießer von Keller zu Keller und genossen vor und in den Presshäusern das traumhafte Ambiente und die Kulinarik. Der letzte Gang wurde schließlich im Schloss Jedenspeigen serviert, wo im Innenhof der Ausklang mit Live-Musik von Charly Biskup & Helfried Stadlbacher und mit Weinen aus der Vinothek gefeiert wurde.

Ein perfekter Abend mit wunderbarem Essen und hervorragender Weinbegleitung, das fanden auch Bürgermeister Alfred Kridlo, Hannes Steinacker vom Weinviertel Tourismus und Alfred Vielnascher von der Weinstraße Südliches Weinviertel sowie die Gäste und genossen den Abend in der Runde.