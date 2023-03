„Delta X“ startet durch

„E.T.U.“ Elektrotechnik Unger und das Cleantech-Unternehmen „Wir sind Solar“ luden langjährige Partner, Bürgermeister und Vertreter der umliegenden Gemeinden sowie Unterstützer und Interessierte zum „Kick-off 2023“ in den „Veranstaltungsort(h) an der Donau“ in Orth ein. WK-Bezirksstellenobmann Andreas Hager und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl folgten der Einladung.

Abend unter dem Leitspruch „Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit“

Der Abend stand unter dem Leitspruch „Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit“. Grund für die Einladung war laut Gründer und CEO Markus Unger ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter auszudrücken, aber auch der Auftakt in das Jahr 2023, mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahre und einigen Zukunftsaussichten.

Unter der Metapher „Delta“ und dem Symbol „X“ planen die Unternehmen den Ausbau ihres Firmensitzes in Mannsdorf, aber auch die Einstellung und Aufnahme von bis zu 30 Mitarbeitern. „Delta ist nicht nur der vierte Buchstabe im griechischen Alphabet, sondern beschreibt auch den Zusammenfluss mehrerer Arme eines Flusses. Das ,X' kennt man aus der Mathematik und beschreibt zumeist die große Unbekannte. Das Projekt ,Delta X' soll ein Ort sein und werden, an dem viele Ideen, Projekte und Menschen zusammenkommen (Delta) und sich auf das Abenteuer der Energiewende einlassen (X)“, erklärte Unger.

