Neue Tagesstätte ist eröffnet

Am Freitag eröffnete ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den neuen Landeskindergarten in der Schulstraße. Es ist dies die siebente Betreuungsstätte in der Gemeinde.

„Die Kinder werden hier nicht abgegeben, sondern pädagogisch betreut“, betonte SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl in seiner Festrede. Rund 423.000 Euro kostete der Umbau des ehemaligen Volksschul- bzw. Hortgebäudes. Davon werden 25 Prozent vom Land NÖ gefördert. Weiters kommen etwa 211.000 Euro vom Gemeinde-Investitionspaket hinzu. Damit reduzieren sich die Kosten für die Gemeinde auf rund 110.000 Euro.

„Wenn man in die Zukunft der Kinder investiert, ist das Geld dafür gut aufgehoben“, meinte Teschl-Hofmeister. Nach einer musikalischen Darbietung der Kinder segnete Pfarrer Alexandre Mbaya Muteleshi das Gebäude. Derzeit werden 482 Kinder in den Strasshofer Kindergärten betreut.