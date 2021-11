Der Kardinal und der neue Altar

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten der Pfarrkirche St. Martin in Lassee bekam das Gotteshaus nun auch einen neuen Altar.

Die neuen Vorschriften der Erzdiözese Wien verlangen bei einer Renovierung auch den Austausch des alten Altares, die Vorschrift besagt weiters, dass der neue Altar unverrückbar sein muss. Das Wiener Architekturbüro Pointner & Pointner gestaltete ihn.

Vier Quader aus massivem Eichenholz mit einer versetzten Platte aus Donaumarmor fügen das „Designobjekt“ harmonisch in die Kirche ein, farblich und stimmig ist der neue Gottestisch angepasst an den weitaus älteren Hochaltar. Pfarrgemeinderat Alfred Kraus, Erzdiözesen-Vertreter und Gemeindeverantwortliche konnten so über die „perfekte Neugestaltung des Altarraums“ im Lasseer Gotteshaus sprechen.

Da ein Altar von einem Weihbischof geweiht werden muss, zelebrierte niemand geringerer als Kardinal Christoph Schönborn den Gottesdienst. Unterstützt wurde Schönborn dabei vom Lasseer Pfarrer Ikenna Okafor und Pfarrer Jeremia Eisenbauer in Vertretung von Abt Georg Willinger.

Vertreter der Gemeinde wie auch der Lasseer Künstler Gottfried „Laf“ Wurm wohnten dem Festakt bei. ÖVP-Bürgermeister Roman Bobits war neben seiner offiziellen Funktion als Gemeindechef auch noch beim Lasseer Kirchenchor im Einsatz.

Im Anschluss fand im Pfarrgarten noch eine Agape statt, musikalisch umrahmt vom 1. Lasseer Musikverein, bevor es zu einem gemeinsamen Mittagessen in den nahe gelegenen Gasthof Grün ging.