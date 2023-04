Alles landet im Klo, aber keiner war's

Wohin mit dem Klärschlamm? Das ist eine Frage, mit der sich die Stadtgemeinde Gänserndorf aktuell auseinandersetzt. Denn dieser wird immer mehr, die Auflagen werden strenger. So steht etwa die Absicht im Raum, dass künftig auch noch Mikroplastik herausgefiltert werden muss.

„Warum muss in der Zahnpasta überhaupt Mikroplastik sein?“, würde Peter Maresch, Leiter der Gänserndorfer Kläranlage schon weit früher, nämlich bei der Herstellung der Produkte, ansetzen. Zurzeit wird der Klärschlamm gepresst, in Container geladen und nach Markgrafneusiedl gebracht, wo er kompostiert wird. Bis 1999 gab es einen Landwirt, der den Klärschlamm auf seinen Feldern als Düngemittel aufgebracht hat, doch das ist nicht mehr erlaubt, erinnert sich Maresch, der seit knapp 40 Jahren in der Kläranlage tätig ist.

Unsere Reinigungsleistung liegt bei 98 Prozent Peter Maresch, Leiter der Gänserndorfer Kläranlage

„Wir haben uns schon einige Pilotprojekte angeschaut, die sind aber noch nicht das Wahre“, berichtet der zuständige Stadtrat Wolfgang Halwachs, dass die Gemeinde hier nach Lösungen sucht, wie sie den Klärschlamm entsorgen kann.

600.000 Kubikmeter Abwasser werden pro Jahr in der Anlage gereinigt. Das ist aber nur die Menge der Stadt Gänserndorf. Die Abwässer von Gänserndorf-Süd werden zur Kläranlage in Markgrafneusiedl geleitet. „Wir betreuen das Netz, klären das Abwasser aber nicht“, erklärt Maresch, der mit drei weiteren Mitarbeitern im Einsatz ist.

In der Gänserndorfer Anlage bleibt das Wasser etwa sieben bis acht Tage. Es ist in ständiger Bewegung, um in diversen Becken gereinigt zu werden. „Unsere Reinigungsleistung liegt bei 98 Prozent“, zeigt sich Maresch stolz.

Rechengut erschwert Arbeit in der Kläranlage

Bei dem Rundgang durch die Anlage zeigt Maresch auch, wo das Abwasser grob gereinigt wird. Und hier zeigt sich ein großes Problem, mit dem die Mitarbeiter der Kläranlage immer wieder konfrontiert sind: Dinge, die im Abfluss landen, aber dort nicht hingehören, sogenanntes Rechengut. Beim NÖN-Besuch fand man etwa eine Unterhose und eine Damenbinde, die herausgefiltert wurde. Solche „Fundstücke“ sind Alltag. „Wir haben auch schon einen Bademantel gefunden“, schüttelt Maresch den Kopf. Mehrere Autoschlüssel und elektronische Geräte wurden ebenfalls schon entdeckt.

Essensabfälle, Feuchttücher und Strumpfhosen legen auf lange Sicht die Pumpen lahm. Die Feuchttücher zerreißt es nicht, sie kleben an der Pumpe, die Stumpfhose wickelt sicher herum. Gern werde auch Öl im WC entsorgt, weiß Maresch, obwohl jeder behauptet: „Ich mach‘ so etwas nicht.“ Durch das Fett werde mehr Energie benötigt, um die Reinigungsleistung zu erhalten. Katzenstreu ist ebenfalls ein leidiges Thema. „Die Leute tun sich damit ja nichts Gutes“, denkt der Kläranlagen-Leiter an steigende Kosten. „Sie wollen alles loswerden, aber nicht damit in Berührung kommen“, meint Halwachs. Hier ist Bewusstseinsbildung wichtig, darum wünscht sich Maresch, dass sich mehr Schüler die Anlage ansehen würden.

Angst vor Gestank muss man jedenfalls nicht haben, wenn man die Kläranlage besucht. „Eine Kläranlage stinkt nicht“, sagt Maresch. Nachsatz: „Wenn doch, dann funktioniert die Anlage nicht richtig.“

Klärwart ist derzeit noch kein Beruf

Bewusstseinsbildung wünscht sich Maresch generell für seine Tätigkeit, denn: „Wir sind nichts. Klärwart ist kein anerkannter Beruf.“ Das sei gerade in der Entwicklung. Bis jetzt absolvieren die Mitarbeiter diverse Kurse.

Maresch, der kurz vor der Pension steht, hofft, dass Klärwart ein Lehrberuf wird, denn dann könnten die Mitarbeiter am Standort – nach Zustimmung der Gemeinde – selbst ausgebildet werden. „Eigentlich unvorstellbar, immerhin handelt es sich bei der Kläranlage um kritische Infrastruktur“, ist für Stadtrat Halwachs diese Information neu. „Keiner will sich vorstellen, was passiert, wenn die Kläranlage steht.“ Werden die Abwasser nicht gereinigt, verbreiten sich Krankheiten schnell. Die vier Mitarbeiter der Gänserndorfer Anlage sind jedenfalls „alle auf dem letzten Stand der Ausbildungen“, ist Halwachs stolz.

Übrigens: Für die Instandhaltung und Sanierung des Kanalnetzes investierte die Stadtgemeinde innerhalb von zwei Jahren etwa 1,5 Millionen Euro in das sogenannte „Inlinerverfahren“. Dies hat den Vorteil, dass nicht aufgegraben werden müsse.

