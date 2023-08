Die Wehr stand beim Fest im Dauereinsatz

Die kleine Wehr hatte einiges zu stemmen beim zweitägigen Feuerwehrfest. An beiden Tagen strömten die Besucher herbei, um am Samstag zur Musik der Weinberg-Musikanten den lauen Sommerabend zu genießen und am Sonntag einem zünftigen Frühschoppen mit dem Musikverein Klein-Harras zu frönen.

Die Küche der Wehr hat einen ausgezeichneten Ruf und lockte zusätzlich die Besucher an. Die Oldtimertraktoren-Vorführung sorgte für einen weiteren Höhepunkt. Kommandant Gerald Haidinger durfte auf viele helfende Hände zählen und begrüßte unter den Gästen ÖVP-Bürgermeisterin Verena Gstaltner aus Bad Pirawarth, die Kommandanten Paul Theuretzbachner aus Kollnbrunn, Josef Edelhauser aus Hohenruppersdorf und Manfred Neubauer aus Matzen sowie hochrangige Vertreter der Wehren aus den Nachbargemeinden.