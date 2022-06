Klein-Harras Viertelfestival: Wenn Musik auf Geschichte trifft

Lesezeit: 2 Min EM Edith Mauritsch

Mit moderner Technik zurück in die Vergangenheit: Das Projekt „History Lost and Sound“ wurde im Zuge eines Festaktes im Pfarrhof Klein-Harras vorgestellt. Foto: Edith Mauritsch

D as Projekt „History Lost and Sound“ stellt vier historische Plätze in Form eines Themenweges vor: Das Weinviertler Meer, das mittelalterliche Dorf Thiementhal, ein Römerlager in Kollnbrunn sowie die bronzezeitlichen Hügelgräber im Gaweinstal.