100 neue Bäume werden in Deutsch-Wagram gesetzt

In einem Dringlichkeitsantrag regte die SPÖ in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Klima-Fahrplan bis 2035 an. Der Schutz und Erhalt von möglichst viel Grünraum seien in einer wachsenden Stadt wie Deutsch-Wagram Grundvoraussetzung für das Bewahren der Lebens- und vor allem auch der Umweltqualität.

Als ersten Schritt stellte die SPÖ die Forderung nach 100 neuen zusätzlichen Bäumen. Diese sollen im Budget zusätzlich zu den notwendigen Nach- bzw. Ersatzpflanzungen vorgesehen werden. „Dieser sozialdemokratische Vorstoß für die Verbesserung des Mikroklimas in der Stadtgemeinde und für einen großen Schritt bei der Stadterneuerung wurde auch von allen anderen Gemeinderäten einstimmig angenommen“, so Gemeinderat Harald Niktitscher. Und weiter: „Es wird schon jahrelang mit dem Land NÖ über das Thema Umweltschutz und Verbesserung der Biodiversität diskutiert. Es wurde Zeit, hier endlich auch einige Punkte bewusst sichtbar zu machen.“ Nicht nur die Lebensqualität, sondern auch das optische Bild der Stadtgemeinde solle diese Maßnahme aufwerten.

„Beispiele wie die enorme Verbauung in der Bahnstraße und die damit verbundene Fällung des dortigen Baumbestandes zeigen den aktuell falschen Weg auf. Trotz der Zusage des damaligen ÖVP-Bürgermeisters wurden diese Bäume gefällt und die im Gemeinderat beschlossene Ersatzpflanzungen im Wohngebiet sind noch immer ausständig“, fügt Umweltausschussmitglied Nikitscher hinzu. Auch der SPÖ Vorsitzende Stadtrat Gurdial Singh Bajwa meint dazu: „Der beste Zeitpunkt für mehr Bäume innerhalb Deutsch-Wagrams war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist genau jetzt.“