Wie die NÖN bereits berichtete, unterstützt Shell Austria ein lokales Forstprojekt in der Marktgemeinde Eckartsau unter fachlicher Begleitung der Österreichischen Bundesforste (ÖBf). Ziel ist der Aufbau eines ökologisch wertvollen, klimatisch angepassten und damit langfristig stabilen Mischwaldes.

Nach dem Vorbereiten der Fläche wurden im April und Mai die ersten Jungbäume gepflanzt. Gert Seybold, Geschäftsführer von Shell Austria GmbH, erklärt: „Shell ist überzeugt, dass das Erreichen der Pariser Klimaziele nur gelingt, wenn neben der Einführung von CO 2 -ärmeren Energielösungen auch Klimaschutzprojekte unterstützt werden. Entsprechend sehen wir die Unterstützung eines Forstprojektes auf heimischem Boden als wichtigen Schritt in die Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass Unternehmen, Regierungen und die Zivilgesellschaft gemeinsam an einer nachhaltigeren Zukunft für den Energiesektor arbeiten.“

Marchfeld ist waldarm

Das Marchfeld ist mit nur 13 Prozent Waldbestand eines der waldärmsten Gebiete Österreichs. Auf einer 1,1 Hektar großen Fläche der Marktgemeinde wurden Eichen, Hainbuchen, Traubenkirschen, Ahorne und andere Baum- und Straucharten für einen klimafitten Wald angepflanzt. Je höher die Artenvielfalt, desto widerstandsfähiger ist der Wald gegenüber Schädlingen oder Wetterextremen.

„Ohne Lenkung würde sich auf diesem herausfordernden Standort die Robinie, eine nicht heimische und sehr dominante Baumart, breitmachen und die Entwicklung eines artenreichen Mischwaldes verhindern. Mit dieser gezielten Aufforstung leiten wir die Waldentwicklung wieder in natürlichere Bahnen“, so Horst Pristauz-Telsnigg (ÖBf). Nach den ersten 250 Bäumen folgt eine zweite Pflanzphase im Herbst, in der die Fläche zur Gänze aufgeforstet wird.

Wald unverzichtbar für gutes Klima

„Der Wald erfüllt für uns Menschen mehrere wichtige Funktionen. Er schützt vor Winderosion, kühlt im Sommer, speichert Wasser und fördert die Biodiversität, also die Vielfalt an Vögeln und Insekten, und ergibt letztlich ein wunderbares Gesamt- und Landschaftsbild“, deklariert sich ÖVP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz als „Wald-Fan“.