Jetzt kündigt auch Groß-Enzersdorfer Kinderarzt Vertrag mit ÖGK

In seinem Wartezimmer weist der Mediziner bereits darauf hin: „Ich plane, bald den Vertrag mit der ÖGK zu kündigen.“ Unter den derzeitigen Bedingungen sei das Aufrechterhalten des Kassenordinationsbetriebs fast unmöglich. Sein Tipp an die Patienten: Sie sollen mit einer privaten Versicherung vorsorgen, damit diese die medizinischen Leistungen in der künftigen Wahlarztpraxis begleicht.

„Die Vertragssituation zwischen Ärzten und der ÖGK ist völlig inakzeptabel und eine Zumutung für alle Eltern, die für ihre Kinder ärztliche Hilfe benötigen. Aber auch die Lage für die Ärzte, die der Behandlung der Kinder die nötige Zeit widmen möchten, dafür aber nicht entsprechend entlohnt werden“, sind SPÖ-Landtagsabgeordneter René Zonschits aus dem Bezirk Gänserndorf und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim aus dem Bezirk Mistelbach empört.

SPÖ-Landtagsabgeordneter René Zonschits aus dem Bezirk Gänserndorf und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim aus dem Bezirk Mistelbach zeigen sich ob der Kinderarzt-Misere empört. Foto: SPÖ

„Es geht doch nicht an, dass immer mehr Kinderärzte auf die Wahlarztschiene ausweichen und dadurch den Eltern kranker Kinder der finanzielle Ruin droht“, kritisieren Zonschits und Erasim die immer dramatischer werdende Mangel-Versorgung mit Kassenkinderärzten in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach. Sie rufen zu konstruktiven Gesprächen auf.

Doch nicht nur im Bezirk Gänserndorf, auch im Bezirk Mistelbach ist die Situation dramatisch, nachdem dort die Kinderärztin in der Stadt Mistelbach den Vertrag mit der ÖGK nicht mehr verlängerte. „Damit fallen in der Region Mistelbach/Gänserndorf jetzt schon vier Kinderärzte mit Kassenvertrag weg - diesen Wahnsinn können wir nicht einfach so hinnehmen“, sind sich die SPÖ-Politiker einig.

Sie fordern die schwarz-blaue Koalition in St. Pölten auf, endlich konkrete Gespräche mit der ÖGK und der Ärztekammer zu führen, um die Kinderarzt-Misere im Weinviertel zu beenden. „Der Gedanke, dass Eltern mit kranken Kindern nicht mehr zum Arzt gehen, weil sie sich die Kosten für die Behandlung nicht mehr leisten können und damit gesundheitliche Dauerschäden riskieren, ist unerträglich“, betonen Zonschits und Erasim.

Zur Erinnerung: Die ÖVP hatte versprochen, im ersten Quartal dieses Jahres einen Kassenkinderarzt in die Stadt Gänserndorf zu holen, und zwar interimistisch als Notfallmaßnahme, bis ein entsprechender Mediziner den ÖGK-Vertrag fix unterschreibt. Bis jetzt gibt es diesen Vertretungskinderarzt nicht ...