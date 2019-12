Unglaublich, aber wahr: Wegen eines Formalfehlers wird die SPÖ in Marchegg, einer Stadt, die die Roten jahrelang regiert hatten, bei der Gemeinderatswahl nicht antreten dürfen. SP-Stadtrat Karl Heinz Klement hatte vergessen, mit dem Wahlvorschlag die Unterschriftenliste der Unterstützer am Stadtamt abzugeben.

Der Noch-Stadtrat zeigte sich im NÖN-Gespräch sichtlich geknickt und nimmt den Fehler auf seine Kappe: „Das Gesetz ist unerbittlich und gibt uns keine zweite Chance.“ Er habe bereits am 11. Dezember, eine Woche vor der „Deadline“, die Kandidatenliste bei der Stadtamtsdirektorin abgegeben. „Am 17. Dezember habe ich noch einmal dort angerufen und gefragt, ob alles passt“, berichtet Klement. Als Auskunft habe er bekommen, dass die Unterlagen noch nicht durchgeschaut worden wären. „Danach kam keine Rückmeldung mehr und ich dachte, alles ist in Ordnung“, ärgert sich Klement.

Am Donnerstag kam dann die böse Überraschung: Da die Liste mit den Unterschriften der Unterstützer nicht eingereicht worden war, darf die SPÖ nun in Marchegg nicht zur Gemeinderatswahl antreten.

„Es tut mir unendlich leid, vor allem für die Bevölkerung und mein tolles Team“, beteuert Klement, der die Verantwortung übernimmt. Kritik an der Gemeinde will er keine äußern, er gibt seinen Fehler zu, aber:

„Als wir (die SP, Anm.) noch den Bürgermeister stellten, war die Kommunikation schon besser, ich hätte auch einen politischen Mitbewerber nicht so ,dumm sterben’ lassen.“ Aber er wolle die Schuld nicht bei anderen suchen. Vielmehr ärgert ihn die seiner Meinung nach vertane Chance auf politischen Erfolg:

„Die Stimmung war so gut, da war so viel Schwung und Elan in der Stadtpartei, es ist einfach so schade“, macht der Stadtrat aus seiner Enttäuschung kein Hehl.