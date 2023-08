Feuerwehrfest war ein voller Erfolg

Zwei Tage lang war der Dorfplatz in Kollnbrunn fest in der Hand der Feuerwehr. Auch wenn die Livemusik am Samstag abgesagt werden musste - die Alternative „aus der Dose“ ließ ebenso Stimmung bei den Gästen aufkommen.

Der sonntägliche Frühschoppen wurde von der Trachtenkapelle Bad Pirawarth gespielt. Abends ließen die „Weinland Buam“ den unsommerlich kühlen Abend vergessen. Kommandant Paul Theuretzbachner und seine Kameraden freuten sich über den Erfolg ihres Festes und konnten unter den Gästen ÖVP-Bürgermeisterin Verena Gstaltner, Vize Florian Lehner und andere Vertreter des Gemeinderates begrüßen.