In nur rund einem Jahr wurde der Zubau mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe und zwei Gruppen für die Tagesbetreuung von den ganz Kleinen errichtet und ging mit September des Vorjahres in Betrieb. ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister meinte erfreut: „Das Haus ist so wohnlich, da möchte man gleich einziehen.“

ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch erinnerte sich in seiner Festansprache: „Als wir uns 2017 die Geburtenzahlen in der Gemeinde angesehen haben war klar: Da muss etwas geschehen.“ Ein Architekturwettbewerb wurde ausgeschrieben, ein zusätzliches Grundstück für die Erweiterung des Gartens angekauft.

Die Gesamtbaukosten von 2,5 Millionen Euro belasten das Gemeindebudget dank 100-prozentiger ELER-Förderung nicht mit einem Euro. Mit lichtdurchflutenden Räumen, einer Dachterrasse und eigener Küche spielt das neue Haus alle Stückerl. Die eigens angestellte Köchin zaubert wohlschmeckende und gesunde Menüs auf regionalen Produkten. Jantschitsch richtete auch einen Appell an alle Eltern: „Wir brauchen euch. Eine Bildungseinrichtung kann nicht alles übernehmen. Es geht nur miteinander.“

Sanierung des alten Teils noch ausständig

Einziger Wermutstropfen: Die ELER-Förderung umfasste nicht die Sanierung des alten Teils. „Es wäre schön gewesen, alles in einem machen zu können“, so Jantschitsch kritisch in Richtung der Landesrätin.

In der langen Reihe der Festgäste an erster Stelle standen die Kinder, die mit den Betreuerinnen eigens einige Gesangseinlagen einstudiert hatten. Mit dabei waren unter anderem Kindergarteninspektorin Waltraud Matz, Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, die ÖVP-Bürgermeister der Nachbargemeinden Marianne Rickl (Groß-Schweinbarth), Herbert Stipanitz (Spannberg), Alexander Gary (Schönkirchen-Reyersdorf), Hermann Gindl (Hohenruppersdorf), Erich Hofer (Auersthal) und Stefan Flotz (Matzen).