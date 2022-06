4. Stich ins Auge fassen

„Das darf nicht wahr sein! Jetzt fängt der ganze Mist wieder von vorne an“, werden sich viele Mitbürger angesichts der derzeit stark steigenden Corona-Zahlen im Bezirk denken. Wie recht sie haben. Der Spuk hört wohl nie auf.

Gerade jetzt im Sommer, wenn alle danach lechzen, sich masken- und sorgenfrei im Freien zu treffen, wird einem auch das vermiest – das Virus macht keinen Urlaub und die UV-Strahlen kitzeln es maximal.

In Zistersdorf und Prottes gibt es nach Freiluft-Events die ersten Covid-19-Cluster. Das Bezirksfest in Gänserndorf am Wochenende mit 8.000 Gästen könnte der nächste werden. Was also tun, um einer Infektion bzw. einem schweren Verlauf zu entkommen? Der beste Schutz sei nach wie vor die Impfung, sagen die Experten. So lange keine andere Lösung in Sicht ist, sollten wir die vierte Impfung ins Auge fassen.

