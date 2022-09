Wer kennt es nicht, das Verkehrschaos, das durch den ersten Schultag ausgelöst wird? Die Verkehrsadern sind zu den Stoßzeiten verstopft.

Ein besonderes hartnäckiges Problem tut sich in der Gemeinde Strasshof auf: Ein Bus gelangt nicht zur Haltestelle, weil Kunden eines Lokals so parken, dass er nicht an den Autos vorbeifahren kann. Das nervt den Chauffeur. Also hupt er, um auf sich aufmerksam zu machen. Das wiederum nervt die Anrainer; sie fordern Parkverbotsschilder.

Der ganze Ärger wäre ohne viel Beschilderung vermeidbar, wenn die Menschen mitdenken und auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen würden. Im konkreten Fall bedeutet das: Dort parken, wo niemand behindert wird. Logisch. Eigentlich.

Vielleicht hat der Bürgermeister recht und die notorischen Falschparker müssen Rücksichtnahme auf die harte Tour lernen – durch Strafen der Polizei.