Unglaublich dicht ist aktuell das Gedränge in der Gebietsliga. Unter den Teams, die nicht Schritt halten können, befindet sich der SC Leopoldsdorf. Fünf magere Punkte stehen bis dato zu Buche, zuletzt gab’s viermal in Folge gar keinen.

Beim Absteiger aus der 2. Landesliga Ost ist genau das passiert, was man vor der Saison befürchten konnte. A: Das „Verlierer-Gen“ der vergangenen Spielzeiten in der höheren Liga ist geblieben. B: Die Mischung aus in die Jahre gekommenen Eigengewächsen und fremden Schlüsselspielern funktioniert weit nicht so gut, wie man sich das erhofft hatte. Und C: Je weiter das eigentliche Saisonziel aus den Augen verloren geht, desto mehr steigt der Druck.

Wahr ist, dass Leopoldsdorf in einigen Spielen bessere Leistungen zeigte, als es die Ergebnisse aussagen. Wahr ist aber auch, dass es seine Gründe hat, wenn man trotzdem ständig verliert. Noch ist viel Zeit, aber der SCL muss höllisch aufpassen, nicht nochmal abzusteigen.