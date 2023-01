Baumeister muss liefern

Der FC Marchfeld steht kurz vor Trainingsstart weiter ohne Coach da. Ungewöhnlich, sonst war der Posten meist schnell besetzt. Sportleiter Ernst Baumeister könnte sich nun sogar vorstellen, selbst zu coachen, sollte er nicht fündig werden. So oder so, er muss liefern. Diese Trainerwahl und ihr Erfolg definieren auch seine eigene FCM-Ära.

Baumeisters Trümpfe heißen Aura, Menschlichkeit, Kontakte. Dass ein Entrup kam, hat viel mit ihm zu tun. Unter seiner ersten Trainerbestellung Thomas Flögel entwickelte sich der Klub aber nicht dorthin, wo man ihn sehen will. Und speziell beim zweiten Team geht es seit einem Jahr steil bergab. Das basiert auf fatalen Fehlentscheidungen wie der Trennung von Philip Haubner, der Verpflichtung von Andi Fading, vielen Kaderumbrüchen und einer überhöhten Selbsteinschätzung. So lange es „oben“ läuft, wird das nicht so ins Gewicht fallen. Hakt es auch dort, wird es eng.