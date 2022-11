Bezahlt sie anständig!

Im Bezirk gibt es immer weniger Mediziner, die nebenbei als Notarzt beim Roten Kreuz tätig sein wollen. Dafür soll es verschiedene Ursachen geben, darunter auch längere Ausbildungen als früher.

Der Hauptgrund dürfte aber die finanzielle Entlohnung sein: Etwa 20 Euro netto verdient ein Notarzt in NÖ pro Stunde – egal, ob untertags, in der Nacht oder an Feiertagen. In anderen Bundesländern gibt es für diese Dienste entsprechende Zuschläge.

20 Euro pro Stunde – da findet man heute nicht einmal einen Pfuscher, der die Terrasse verfliest oder das Auto repariert. Und das gibt man einem Akademiker, der jahrelang studiert und danach jahrelang eine praktische Ausbildung im Krankenhaus absolviert hat?

Einem Mitmenschen, der jeden Tag Leben rettet und bei einem Fehler sofort vor dem Richter steht? Um die Notarzt-Krise zu beenden, wird es rasch mehr Geld brauchen.