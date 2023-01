Bis jetzt a fade G’schicht

Schon vor dem Urnengang am 29. Jänner ist so gut wie fix, dass René Lobner (ÖVP), René Zonschits (SPÖ) und Dieter Dorner (FPÖ) in den kommenden NÖ-Landtag einziehen werden – wenn nicht mittels Grundmandat, dann über die Landesliste. Bettina Bergauer (Grünen) und Joseph Lentner (NEOS) hingegen haben keine realistischen Chancen, ein Mandat im Landesparlament zu ergattern.

Bis jetzt war der Wahlkampf im Bezirk eine ziemlich langweilige Geschichte. Vermutlich wird er auch in der Intensivphase nicht viel spannender. Die ÖVP hat nämlich bereits lautstark verkündet, dass sie sich am „tiefsten und schmutzigsten Wahlkampf“ der anderen Parteien nicht beteiligen werde. So versucht man, dem politischen Mitbewerber gleich a priori den Wind aus den Segeln zu nehmen. Schauen wir, ob sich die Opposition damit mundtot machen lässt ...