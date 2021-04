Lasst die Regionalligen spielen! Da sind Profis am Werk! Ihr nehmt ihnen die Lebensgrundlage! Aufforderungen wie diese in Richtung Politik standen in den letzten Monaten an der Tagesordnung. Der Ball ruht immer noch. Bitter für alle Kicker, speziell für ein Trio von Stripfing und FC Marchfeld.

Daniel Rosenbichler, Stefan Jonovic und Samuel Oppong waren vor ein paar Monaten noch bei Vereinen, die jetzt 2. Liga spielen. Wären sie noch dort, dürften sie kicken. Reue zeigen aber alle drei nicht, zwei stürzten sich inzwischen vermehrt auf ihr jeweiliges Studium. Jonovic hat es sogar fertig und jetzt einen Job.

Vor Jahren wurde begonnen, Kindern und Jugendlichen einzutrichtern, wie wichtig eine Ausbildung als zweites Standbein zur möglichen Fußballkarriere sei. Die Kampagne dürfte gefruchtet haben. Und sie war nötig. Denn nicht nur eine unerwartete Pandemie kann bedrohlich werden, da reicht schon das so schnelllebig gewordene Fußballbusiness allein. Jahr für Jahr drängen jüngere, billigere und noch besser ausgebildete Spieler auf den Markt. Ihre älteren Kollegen bleiben schnell einmal über. Wer dann erst beginnt, sich nach Alternativen umzusehen, wird es schwer haben.