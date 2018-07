Oft geht es im Leben um das richtige Timing. Bei Fußballern ist das speziell in der Transferzeit der Fall. Die fragen sich dann: Soll ich zusagen oder noch warten, wähle ich Sicherheit oder Risiko? Es gibt die Fälle, wo einen Tag nach der Zusage ein noch höherer Verein anklopft oder ein noch besseres Angebot bei der Tür reinflattert. Andere warten und stehen dann ohne Verein da. Wie es am besten gewesen wäre, weiß man in der Regel erst hinterher.

So wird es auch bei Andreas Strapajevic sein, der die realistisch erscheinende Chance auf einen USA-Transfer ad acta legte, um weiterhin für den FC Marchfeld zu kicken. Er will nicht zu der Kategorie gehören, die ohne Verein dasteht. Seinen Traum betreffend hat er offenbar die Klasse, aber das Timing war schlecht. Richtiger Ort, falsche Zeit sozusagen.

Im Hinblick auf den ÖFB-Cup könnte das Timing wiederum perfekt sein. Seit Montag steht „Strapa“ im Training, das Spiel beim GAK am Samstag könnte sich ausgehen. Das wird für Mannsdorf ein Highlight, auch wenn finanziell ein Heimspiel besser gewesen wäre. Aber: eine Busfahrt in die Steiermark, ein Traditionsverein und Zuschauermagnet, Mannsdorf nicht ohne Chance. Egal, wie es ausgeht: Das sind die Tage, über die man sich später einmal Geschichten erzählen wird.