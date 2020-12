Bis zu zehn Tage dauerte es, bis die Post das Informationsschreiben der Gemeinde bezüglich der Covid-19-Massentestung an die Gänserndorfer Haushalte zustellte. Viele Bürger bekamen dieses erst am Freitag, also einen Tag vor Beginn der Testung – sehr zum Ärger von VP-Bürgermeister René Lobner, der das halbstaatliche Unternehmen deshalb scharf attackierte, worauf er sich wiederum den Zorn mancher Bürger zuzog, die die Post verteidigten.

Seien wir einmal ehrlich: Zehn Tage lang darf es einfach nicht dauern, bis ein wichtiges amtliches Schriftstück an den Empfänger zugestellt ist. Noch dazu hatte die Post der Gemeinde zugesagt, dass die Haushalte die Briefe nach maximal fünf Tagen erhalten. Aus fünf wurden zehn – klingt nach klassischem Vertragsbruch.

Wir wissen, dass coronabedingt derzeit alles sehr schwierig ist und viele Postmitarbeiter aufgrund der zahlreichen Online-Bestellungen überfordert sind. Trotzdem: Packerl können warten, behördliche Schriftstücke aber nicht. Da fehlt der Post offenbar das G’spür.