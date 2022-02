Die Ostliga als Zugpferd

Die größten Talente der Region im Nachwuchs versammeln, in der zweiten Mannschaft entwickeln und bestenfalls in den Regionalligakader bringen – so lautet, kurz umrissen, seit einigen Jahren der ehrgeizige Plan des FC Marchfeld.

Die Früchte sind bis dato noch überschaubar, nur David Oroshi und Emil Harrer schafften so wirklich den Sprung. Was aber auffällt, ist, dass seit Sommer viele Neuzugänge der Zweier die Perspektive Regionalliga als Grund für ihren Wechsel angeben. Aktuell auch Leopoldsdorfs Marcel Ganser, der dafür sogar eine Liga nach unten geht, obwohl in dieser starken Gebietsliga nicht gesagt ist, dass er mit seinem neuen Klub schon im Sommer wieder aufsteigt.

Dem FC Marchfeld scheint es also zu gelingen, seinen Plan gut an die Talente zu verkaufen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn je größer der Pool, desto höher die Chance, dass es tatsächlich regelmäßig jemand nach oben schafft.