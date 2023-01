Die schiefe Optik bleibt

Die OMV will in Groß-Enzersdorf, genauer in der Katastralgemeinde Wittau, Erdgas fördern. Dafür muss es natürlich zuerst eine Testbohrung geben. Während dieser Phase sollen geschätzte 1,3 Millionen Kubikmeter Erdgas an die Oberfläche geholt werden, die die OMV dann vor Ort abfackelt.

Vor dem Ukrainekrieg hätten die Pläne wohl kaum jemanden hinter dem (warmen) Ofen hervorgelockt – höchstens ein paar Umweltschützer, die sich aufgrund der Gasverbrennung um die Luftgüte gesorgt hätten.

In Zeiten jedoch, in denen Gas Mangelware ist und jeder Angst hat, dass die Russen den Hahn komplett zudrehen, versteht natürlich niemand, dass die OMV eine derart große Menge an Gas einfach ungenützt in die Luft bläst. Auch wenn der Energiekonzern erklärt, dass man das Gas während der Testphase nicht sammeln könne, bleibt eine schiefe Optik.