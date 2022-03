Durchhalten ist angesagt

Jede Woche gibt es nun im Bezirk traurige Rekorde, was die Corona-Zahlen betrifft. Am Montag galten 6.532 Personen als infiziert. Im Schnitt kamen zuletzt täglich 525 Fälle dazu. Den Allzeit-Rekord gab es vergangenen Donnerstag mit 797 positiv Getesteten.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden im Bezirk 33.298 Fälle registriert – das wäre knapp ein Drittel der Gesamtbevölkerung (ca. 106.000 Einwohner). Wobei man es so nicht rechnen kann, weil manche Mitbürger schon zwei Mal eine Covid-19-Infektion durchmachten.

Fest steht, dass mittlerweile 122 Bewohner des Bezirks an oder mit Corona verstarben. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass noch mehr Menschen in der Region diesem Virus zum Opfer fallen werden. Was also tun? Natürlich durchhalten und auf wärmere Temperaturen hoffen. Und bis dahin Maske tragen!