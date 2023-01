Ein Schelm, wer Böses ...

... dabei denkt. An diese alte Redewendung dachten vielleicht mehrere Polit-Beobachter, die die offizielle Eröffnung des generalsanierten und erweiterten Konrad-Lorenz-Gymnasium in der Vorwoche verfolgten. Die auf den neuesten technischen Stand gebrachte Schule ging nämlich schon vergangenen September in Betrieb.

Warum wird ein Bundesgebäude vier Monate zu spät feierlich mit Pauken und Trompeten eröffnet? Mit einem Bildungsminister, einer Bildungslandesrätin und einem Bürgermeister bzw. Landtagsabgeordneten, die alle der ÖVP zugehörig sind. Sicherlich nicht, weil eine Woche darauf die Landtagswahl in NÖ ansteht ...

Offiziell heißt es vonseiten der Schule, dass man nach dem Stress der Rückübersiedlung vom Ausweichquartier ins neue Gebäude erst einmal „ankommen“ und „zur Ruhe kommen“ wollte. Na ja, wer’s glaubt.