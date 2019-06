Zu unrühmlicher Bekanntheit gelangte die Marktgemeinde Weikendorf übers Wochenende: Eine muslimische Familie darf kein Grundstück erwerben. Als Grund soll der Bürgermeister die Religion der potenziellen Erwerber angeführt haben.

Er selbst verweilt noch bis zum Wochenende im Urlaub, den Medien stellt sich in dieser Woche sein Vize Robert Jobst. Der würde auf den Medienrummel gern verzichten, sagt aber, dass sich die Gemeinde an Gesetze gehalten habe. Religion von Zuzüglern spiele keine Rolle. Unglücklich sei die Formulierung der Stellungnahme ans Land sicherlich gewesen, so viel räumt der Kommunalpolitiker ein.

Vielleicht hat es der Bürgermeister ja wirklich nicht so gemeint. Die Frage ist, wer ihm das noch glauben wird. Wer in der Öffentlichkeit steht, muss seine Worte gerade bei einem so heiklen Thema mit Bedacht wählen. Gerade ein Gemeindechef muss Vorbild sein. Zurückrudern geht natürlich immer, macht aber auf Dauer unglaubwürdig.

Mehr zum Thema