Traurig, bitter, unglaublich – das passende Adjektiv für die Verletzung von Hauskirchens Stefan Gstaltner zu finden, ist schwierig. Mit nur 26 Jahren ist die Hüfte so kaputt, dass nun das Karriereende droht. Aus Gstaltner Sicht sowie jener des Vereins natürlich schade, würde es wirklich so weit kommen. Übt man ein Hobby über viele, viele Jahre so intensiv aus und ordnet dem einiges unter, dann schmerzt der plötzliche Verlust immens.

Als neutraler Beobachter kann man freilich sagen: Ist doch „nur“ Fußball. Wenn man nie selbst gespielt hat, kann man das wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen, aber wenn man den Sport jahrelang auf und neben dem Platz gelebt hat, ist es nicht „nur“ Fußball. Die Trainingseinheiten, das Beisammensein, der Wettkampf am Wochenende, die vielen Freunde, die man im Laufe der Jahre gewinnt und die Erfahrungen, die man macht, sind unersetzlich. König Fußball ist nicht umsonst bis heute die beliebteste Sportart. Diese Gedanken werden wohl auch Gstaltner im Kopf herumschwirren.

Mit nur 26 Jahren die Schuhe an den Nagel hängen zu müssen, wünscht man niemandem. Genau deshalb ist ihm eine erfolgreiche Operation, eine schnelle Genesung und danach ein erfreuliches Comeback auf dem Feld zu wünschen.