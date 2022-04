Einer für alle, alle für einen

Der Bezirk hat heuer mehrere Möglichkeiten, sich bei Besuchern von außerhalb der Region gut in Szene zu setzen: Da gibt es das Viertelfestival mit seinen kreativen Projekten. Und die Landesausstellung, die die Geheimnisse des Marchfelds aufdeckt und das Schloss Marchegg „aus dem Dornröschenschlaf geküsst hat“, wie Regionsobmann René Lobner es formulierte.

Jetzt liegt es an den Gänserndorfern selbst, diese Chancen zu nutzen, um die Region nachhaltig beliebt zu machen. Wichtig ist dabei, dass die Gemeindegrenzen hintanstehen, ebenso die Parteigrenzen. Dass das schon gut funktioniert, zeigte sich bei der Eröffnung der Genussakademie im roten Markgrafneusiedl. Da wurde der schwarze Abgeordnete ebenso ans Rednerpult geholt. Klar, es geht um die Sache, sagen die einen. In anderen Bezirken ist so etwas immer noch undenkbar. Darum muss diese Offenheit behalten und erweitert werden.