Einige lernen nicht dazu

„Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir“, haben wir alle schon einmal gehört. Vermutlich auch die Sätze „Man lernt nie aus“ bzw. „Man lernt jeden Tag dazu“. Sogar der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer hat öffentlichkeitswirksam verkündet, dass er ein „Lernender“ sei.

Jene, die in der Corona-Pandemie nichts dazulernen, sitzen offenbar im Ministerium. Sie stellen immer wieder Regeln auf, die in der Praxis nicht eingehalten werden können. So wurde den Schulen vorgeschrieben, zwei Mal pro Woche einen PCR-Test durchzuführen. Das Gänserndorfer Gymnasium wartete vergeblich auf die Auswertung seiner 2.000 Tests.

Mit diesem Chaos hätte man eigentlich rechnen müssen, wenn in allen österreichischen Schulen plötzlich zwei statt eines PCR-Tests pro Woche verlangt werden – und kurz davor noch der Anbieter der PCR-Tests gewechselt wird.