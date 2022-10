Entnehmen oder nicht?

Jener Fuchs, der an einem sonnigen Vormittag auf der Gänserndorfer Bahnstraße die Passanten entzückte, ist in der Bezirkshauptstadt nach wie vor Gesprächsthema Nummer eins. Aber: Was die Zukunft des Vierbeiners betrifft, gehen die Meinungen der Gänserndorfer weit auseinander.

Während sich die einen über den Besuch des „scheuen“ Wildtiers in der belebten Einkaufsstraße freuen, fürchten sich die anderen vor dem Fuchs und einer möglichen Beißattacke samt Krankheitsübertragung. Der Vierbeiner wurde übrigens schon öfters im Gemeindegebiet gesichtet.

Die Jägerschaft zeigt sich ob des zutraulichen Verhaltens des Tieres alarmiert. Vom Entnehmen, also Töten des Fuchses, ist bereits die Rede. Das wiederum regt die Tierschützer auf. Eine schwierige Entscheidung für die zuständige Behörde – in ihrer Haut will jetzt wohl keiner stecken.