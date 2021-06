Rene Kriwak und der Wiener Sport-Club – eine Beziehung, die viel Freude für beide Seiten verspricht. Der Matzener findet beim Traditionsverein eine ganz neue Bühne vor, kann sich weiterentwickeln und die Fans mit Toren beschenken. Er hat, nachdem er beim FC Marchfeld performt hat, den nächsten Schritt gemacht. In Wien-Hernals ist das Rampenlicht noch heller, es wird noch genauer und vor allem kritischer hingeschaut. Für den Angreifer heißt das, bei guten Leistungen – einhergehend mit vielen Treffern – könnte es schnell gehen. Auch Christoph Monschein, Ercan Kara oder Daniel Maderner, die allesamt jetzt in der heimischen Bundesliga spielen, machten zunächst in der Regionalliga auf sich aufmerksam. Alle drei trafen regelmäßig in der Ostliga und wurden von „oben“ verpflichtet.

Kriwak hat keinen Druck, denn selbst wenn die von ihm erhofften Tore und damit der nächste große Schritt zu einem Bundesligisten ausbleiben, die Spiele vor der Friedhofstribüne und vor dieser einzigartigen Kulisse werden den Vollblutstürmer ein Leben lang begleiten.