Es fehlt ein Elektroshop

Gänserndorf entwickelt sich immer mehr zu einer Einkaufsstadt. Noch heuer eröffnet der beliebte Werkzeughändler Zgonc eine Zweigstelle in der Bezirkshauptstadt. Nächstes Jahr wiederum wird der große Interspar in Betrieb gehen.

Wie gut ist eigentlich der Branchenmix in Gänserndorf? Bekommt man hier alles, was man so im Alltag braucht? Grundsätzlich ja. Auch wenn sich manche Bewohner noch ein günstiges Möbelhaus wünschen, ist diese Sparte mit Jysk, Obi und Fetter eigentlich ganz gut bedient.

Viel wichtiger wäre ein Elektroshop mit Großgeräten. Nachdem die Firma Mörth ihre Gänserndorfer Filiale im Vorjahr schloss, sucht man Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirrspüler in der Bezirkshauptstadt vergeblich. Kleingeräte hingegen sind nicht das Problem – diese gibt es ja zum Beispiel bei Hartlauer, Libro oder Pagro.