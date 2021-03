... sagte schon einst der glücklose SPÖ-Bundeskanzler Fred Sinowatz. Und im besagten Fall trifft dies mehr denn je zu. Was dürfen Politiker, was dürfen sie nicht? Ist ein Bürgermeister, der sich privat in verdreckten Jeans in der Öffentlichkeit bewegt, trotzdem als Amtsträger anzusehen?

Gänserndorfs ÖVP-Stadtchef René Lobner huschte in der Arbeitskluft, nachdem er Müll zur Deponie gebracht hatte, in die Teststraße im „Alten Turnsaal“, um sich dort schnell auf Corona testen zu lassen. Dort erblickte er einen „alten Bekannten“, den er mit einem vulgären Schmäh begrüßte. Die Aufregung beim Bekannten und dessen Umfeld ist jetzt groß. Auch die SPÖ spricht von einer verbalen Entgleisung und verurteilt Lobners Auftritt.

War das Ganze jetzt verwerflich oder nicht? Schwer zu sagen. Fest steht nur eines: Hätte der Bekannte Lobners Schmäh nicht als Beleidigung empfunden und diesen mit einem ähnlichen Sager pariert, hätte es nie einen „Skandal“ gegeben.