Es ist noch nicht vorbei

Auch wenn es keiner mehr hören kann: Der im Sommer etwas ausgebremste Corona-Zug nimmt wieder Fahrt auf. Die Infektionszahlen steigen von Woche zu Woche. Auch die Zahl der schwer Erkrankten, die im Spital und auf der Intensivstation behandelt werden müssen – manche von ihnen vergeblich –, erhöht sich.

Die Region Gänserndorf bleibt von alldem nicht verschont: Beim Bezirksmusikfest in Obersiebenbrunn soll es einen Covid-19-Hotspot mit mehr als 40 positiv Getesteten gegeben haben. Über 56.000 Fälle wurden im Bezirk seit Beginn der Pandemie registriert. Statistisch gesehen müsste es also schon jeden Zweiten erwischt haben – was aber nicht ganz stimmt, weil einige bereits mehrere Infektionen hinter sich haben.

Der Spuk ist noch nicht vorbei. Was tun? Impfen, Hygienemaßnahmen beachten und bei Symptomen unbedingt zu Hause bleiben!