Es wird wieder ernst

Die Corona-Zahlen in der Region stiegen in der Vorwoche sprunghaft an. Am schlimmsten erwischte es Strasshof, wo sich zuletzt insgesamt 50 Mitbürger mit dem gefährlichen Virus infizierten. Im ganzen Bezirk Gänserndorf waren es 289 Fälle.

Am anderen Ende der Liste stehen Aderklaa und Groß-Schweinbarth. In beiden Gemeinden gab es seit mindestens einem Monat – länger reicht die aktuelle Liste der Gesundheitsbehörde nicht zurück – keinen einzigen positiven Fall.

Was Aderklaa und Groß-Schweinbarth anders machen als Strasshof, weiß natürlich niemand. Fakt ist: In städtischen Gemeinden leben mehr Menschen enger beieinander als in ländlichen.

Es wird auf jeden Fall wieder ernst – auch am Land. Ein gutes Beispiel ist Auersthal: Ein Fall in der Schule und schon gab es einen Cluster – und auf der Liste steht die Zahl 24.

