Es wird Zeit für den Start

Ja, was ist denn hier los? Die Gebietsliga-Teams aus dem Bezirk Gänserndorf ließen es zum Abschluss der Vorbereitung nochmal so richtig krachen. Neun Tore von Hohenau und Prottes, elf vom FC Marchfeld II – egal, wer der jeweilige Gegner war, so oft musst du das Runde erst einmal ins Eckige befördern. Dazu das 3:0 der Lasseer gegen Mistelbach, das eine lupenreine Vorbereitung unter Neo-Coach Martin Grabenbauer beschloss. Einzig Leopoldsdorf und Neusiedl sparten noch mit Spektakel.

Ein Solches darf man jetzt auch nicht zwingend für die Meisterschaft erwarten. Gerade nach derartigen Resultaten ist es aber Zeit, dass die ersten Runden kommen und zeigen, was wirklich Sache ist. Stand jetzt muss man so vielen Gänserndorfer Teams wie lange nicht eine Topplatzierung zutrauen. Ob die Vorschusslorbeeren berechtigt sind, wird sich in vier, fünf Wochen schon etwas klarer zeigen.