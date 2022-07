Führen alle Wege zur S8?

Die Freiheitlichen kritisieren, dass der Obmann des Vereins „Ja zur S8“ nicht bei der Demo dabei war, die die grüne Ministerin darauf aufmerksam machen sollte, dass die S8 und der Lobautunnel dringend notwendig sind, um Orte im Marchfeld vom Verkehr zu befreien. Der Obmann, Landtagsabgeordneter René Lobner, machte die Klimaschutzministerin ebenfalls aufmerksam – nur eben persönlich und direkt.

Zu diskutieren, welcher Weg der bessere ist, ist müßig, führen doch mehrere Wege ans Ziel: Der Ministerin muss klar werden, dass die Region fast geschlossen hinter der Schnellstraße steht, weil sie vom Verkehr entlastet werden will. Der wird in Zukunft nicht weniger werden, auch wenn sich die Grünen das noch so wünschen. Darum müssen Lösungen präsentiert und umgesetzt werden. Vom romantischen Gedanken einer autofreien Welt haben der staugeplagte Pendler und Anrainer nämlich nichts.