Der Werdegang von Football-Spieler Lukas Gold aus Matzen erinnert an jenen von Sprinter Andi Unger aus Wagram an der Donau. Beide hatten Talent als Fußballer, beide wechselten die Sportart, beide machten das mit unglaublichem Nachdruck. Die Schuhe an den Nagel zu hängen und sich anderweitig zu versuchen, ist das eine, das ganze Leben nach der neuen Leidenschaft auszurichten etwas völlig anderes.

Es ist schön zu sehen, dass beide in ihrem Wechsel aufgehen und schon Erfolge feierten. Gold ist fixer Bestandteil eines AFL-Teams und war bereits im Nationalteam. Unger sprintete zuletzt zu seiner ersten Medaille bei Staatsmeisterschaften.

Beide eint aber auch, dass sie damit nicht genug haben. Unger will international ran, Gold, getreu seinem Namen, nach dem Meistertitel in der AFL greifen. Dass sie das auch versuchen können, weil beide in die Spitzensportregelung fallen, haben sie sich erarbeitet. Und wenn ihre kickenden Ex-Kollegen schon weiterhin zuschauen müssen, wird es immerhin spannend mitzuverfolgen sein, was uns Gold und Unger heuer so bieten werden.