Der SV Stripfing könnte nach Untersiebenbrunn übersiedeln. Gelingt der Aufstieg in die 2. Liga und erfüllt man auch die weiteren Kriterien, dürften die Heimspiele ins Marchfeldstadion wandern – sofern der dortige Gemeinderat das erlaubt.

Nun kann man diesen Plan generell gut oder schlecht finden und diskutieren, ob Stripfing dann noch Stripfing ist. Diese Debatte ist alt, sie gibt es auch um den Kader, der wenig Bezug zur Region und noch weniger zu Stripfing hat, was in einer dritten Liga aber einigermaßen normal ist. Gut ist, dass die deutlich regionaler verankerte zweite Mannschaft in Stripfing bleiben soll.

Spannend ist die (scheinbare) Kurzfristigkeit. Die Anlage in Stripfing wurde ja auch laufend aus- und umgebaut. Wie hoch die Kriterien für die 2. Liga sind, müsste schon länger bekannt sein. Von dem her war entweder länger geplant, nach Untersiebenbrunn zu gehen – Gerüchte gab‘s immer wieder – oder man plante erst die sportliche Entwicklung und dann erst, ob sie überhaupt nach Stripfing passt. Zweiteres fiele in die Kategorie „nicht ganz zu Ende gedacht“. Sagt Untersiebenbrunn ab, könnte Stripfing ein Problem haben, das das gesamte Projekt in Frage stellt.