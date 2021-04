Das Fitnessstudio von Elvira Kölbl-Catic in Gänserndorf hatte in diesem Jahr – so wie alle in der Branche – noch keinen einzigen Tag geöffnet. Dennoch ist die Unternehmerin optimistisch, dass es bald Lockerungen geben wird. Wie Montagabend bekannt gegeben wurde, sind diese wieder in weite Ferne gerutscht: Wien und Niederösterreich verlängern den Lockdown bis Anfang Mai.

Das Verständnis dafür, dass die Maßnahmen erneut verlängert werden, sinkt. Die Ungeduld, dass endlich „alles wieder normal“ werden möge, steigt. Das äußert sich in verbalen Attacken, etwa wenn sich jemand in einer Schlange vordrängelt. Oder wenn’s das Impfzentrum nur 25 Kilometer von der Bezirkshauptstadt entfernt gibt. Der Frust muss hinaus.

Jeder hat immer die Wahl: Positiv bleiben – auch wenn manchmal schon die Hoffnung fehlt – und durch Eigenverantwortung zur Entspannung der Lage beitragen; oder grantig daheim sitzen und auf alle schimpfen.