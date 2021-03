Bitteres Aus für Deutsch-Wagrams Basketballer: Erst in der Overtime verpassten die Alligatoren den Sieg gegen KOS und damit den Einzug ins Viertelfinale. Unterm Strich endete die Saison damit ähnlich wie schon die ersten zwei seit dem Einstieg in die Zweite Liga.

Dass es heuer kein Play-down der „Nicht-Viertelfinalisten“ gibt, weil nur zwei solche überbleiben, ist aber nicht der einzige Unterschied. Bis Saisonstart gab’s nur drei Siege in 53 Zweitliga-Spielen, nun vier in 18. Die Quote kletterte von sechs auf 22 Prozent. Und mit Güssing schlug man erstmals ein Top-vier-Team, ja sogar den Sieger des Grunddurchgangs.

Freilich war die Saison eine besondere. Mit den Piraten und Mistelbach stiegen der Fünfte und Sechste des Grunddurchgangs 19/20 vorzeitig aus. Sie hätten es Deutsch-Wagram schwerer gemacht, so nahe ans Viertelfinale zu kommen. Dennoch ist das Team reifer geworden, es hat sich auch gelohnt, es mit dem einen oder anderen Führungsspieler zu verstärken. Der Lohn: Deutsch-Wagram ist kein Kanonenfutter mehr, sondern als ernst zu nehmender Gegner in der Zweiten Liga angekommen.