Obersiebenbrunn war schon in der Vergangenheit parteipolitisch immer ein hart umkämpftes Pflaster – was sich in der knapp 1.800-Seelen-Gemeinde aber jetzt abspielt, ist kinoreif: Alle sieben SPÖ-Gemeinderäte legten ihre Mandate zurück und die roten Ersatzkandidaten verzichteten schriftlich auf ein Mandat, um so Neuwahlen zu erzwingen.

Haken an der Sache: Die Unterschrift eines dieser Kandidaten soll von der SPÖ-Führung gefälscht worden sein, was diese vehement dementiert. Bewahrheitet sich die Fälschung – die Polizei ermittelt derzeit –, zieht der betroffene Genosse als einziger Roter in den Gemeinderat ein und das Gremium wird nicht aufgelöst.

Also entweder hat sich die SPÖ selbst ein riesiges Ei gelegt oder sie wird vom politischen Gegner – die ÖVP reibt sich schon die Hände – geschickt ausgespielt. Eines ist auf jeden Fall sicher: Irgendwer lügt hier gewaltig.