Sieben permanente Covid-19-Teststraßen wird es in Kürze im Bezirk Gänserndorf geben. Und sieht man sich die Landkarte der Region an, so wird schnell klar, dass die betroffenen sieben Gemeinden – Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Groß-Enzersdorf, Haringsee, Zistersdorf, Hohenau und Sulz – nicht zufällig gewählt wurden: Mit diesen Standorten ist nämlich der gesamte Bezirk flächendeckend versorgt.

Nachdem die Teststraßen an verschiedenen Tagen unter der Woche sowie am Wochenende geöffnet sind, kann sich auch niemand mehr darauf ausreden, dass er „leider“ keine Zeit hatte – wie es bei den gebündelten Massentests in der Vergangenheit manchmal zu hören war. Es zählt auch kein finanzielles Argument, da die Teststraßen gratis sind.

Gehen wir also hin und nutzen diese Möglichkeit – zum Wohle aller. Das Virus ist nämlich noch lange nicht unter Kontrolle. Im Bezirk sind mittlerweile 33 Personen an oder mit Corona verstorben ...