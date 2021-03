Schicker hat es also geschafft: Der Marchegger FF-Chef wurde abermals zum Kommandanten der Bezirksfeuerwehr gewählt. Seinem Herausforderer Christian Lamminger, er war bis vor Kurzem FF-Chef von Groß-Enzersdorf, gelang es nicht, das Ruder an sich zu reißen. 137 zu 42 Stimmen sprechen eine eindeutige Sprache.

Nach all der Aufregung in den vergangenen Wochen – zuerst wurde Schicker wegen eines privaten Kredits für Feuerwehrgeräte von einem anonymen Briefeschreiber beim Landes-FF-Kommando verpfiffen, dann wurde kurz vor der Wahl Lamminger als Gegenkandidat aus dem Hut gezaubert – sollte jetzt wieder Ruhe einkehren. Nicht zuletzt deswegen, weil auch die letzten Kritiker des Marcheggers in den Abschnittskommanden abgewählt wurden.

Die Spannungen mit dem NÖ Landeskommando – Schicker hatte vor Jahren gegen den amtierenden Landes-Feuerwehrchef Dietmar Fahrafellner kandidiert – werden aber vermutlich bleiben.