Jahrelang brachten die Grünen, selbst als sie noch Regierungspartner waren, ÖVP-Bürgermeister René Lobner mit ihrer teils übertriebenen Pedanterie zur Weißglut. Nichts gegen Genauigkeit und Korrektheit – diese Werte sind gerade bei Gemeinderatsbeschlüssen, wo es mitunter um viel Steuergeld geht, extrem wichtig.

Trotzdem ist es nicht nötig, jeden fehlplatzierten Punkt und Beistrich zu kritisieren. Und schon gar nicht, wenn man selbst – wie es die Öko-Partei zuletzt tat – Anträge im Stadtparlament einbringt, die nicht einmal richtig formuliert sind.

Wie auch immer, Lobner wollte sich nicht mehr länger „papierln“ lassen und drehte den Spieß um: Alle Unterlagen für Gemeinderatssitzungen dürfen jetzt nur noch während der Amtszeiten des Rathauses eingesehen werden. Nicht mehr am Abend und nicht mehr am Wochenende – genau so, wie es die Gemeindeordnung festlegt, auf Punkt und Beistrich. Die Opposition schäumt, die ÖVP verspürt bestimmt Genugtuung.