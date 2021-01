Jetzt ist es also fix: Gänserndorfs langgedienter Stadtamtsdirektor Anton „Toni“ Wildmann zieht sich im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand zurück. 45 Jahre wird er dann im Dienste der Gemeinde gestanden sein, 23 Jahre davon als oberster Beamter der Bezirkshauptstadt. Diesen Rekord macht ihm in Zukunft niemand so schnell streitig.

Auch wenn es Teil seines Nachnamens ist, wild wurde der Stadtamtsdirektor nie. Er gilt als ruhiger und besonnener Zeitgenosse. Sogar unbedarfte Fragen mancher Journalisten brachten „den Amtsleiter mit Leib und Seele“ nicht aus der Fassung – er behielt stets Contenance. Fehlen wird er der Gemeinde auf jeden Fall: Seine Kenntnisse in der Kommunalverwaltung, die er sich in den letzten Jahrzehnten angeeignet hat, sind enorm. Mit ihm stellte es sich auch jeder Bürgermeister gut, schließlich wäre es für Wildmann ein Leichtes gewesen, den jeweiligen Stadtchef mit seinem Hintergrundwissen in die Knie zu zwingen.