Da er erst seit fünf Jahren bei der Partei ist, hat Neo-FPÖ-Bezirkschef Dieter Dorner einen entscheidenden Vorteil: Die vielen bisherigen blauen Skandale und Miseren in der Region können ihm egal sein – so gut wie alle Bad News ereigneten sich nämlich vor seiner Zeit.

Unter anderem der Parteiausschluss des ehemaligen FP-Bezirkschefs Helmut Leitner, der Wechsel des Vize-Bezirksobmanns Markus Fendrych zur KPÖ, der erfolglose Rücktritt vom Rücktritt von FP-Bezirkschef Hubert Marek, die parteiinternen Querschüsse des blauen Urgesteins Stefan Nikl, der Parteiaustritt der gesamten Stadt-FPÖ Gänserndorf und natürlich die braunen Eskapaden von Julius Böhm und Markus Ripfl.

Dies alles kann Dorner gelassen aus der Ferne betrachten. Gerade einmal die Wickel in der jüngsten Vergangenheit rund um die Abtrünnigen Hannes Wlas und Ernestine Soucek hat er am Rande miterlebt. In Sicherheit wiegen kann sich die neue freiheitliche Nummer eins im Bezirk dennoch nicht: Irgendwann wird es irgendwo wieder einmal parteiintern brodeln – so viel ist sicher.