Böse Zungen behaupten ja, dass Gänserndorfs Grünen-Vizebürgermeisterin Margot Linke noch nie eine Schlüsselrolle in der Lokalpolitik spielte. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie jetzt ihren Generalschlüssel für die Gemeindegebäude los ist. VP-Bürgermeister René Lobner nahm ihr diesen in der Vorwoche ab.

Grund: Linke hatte mithilfe des besagten Schlüssels die Historikerin Ingrid Oberndorfer in die ehemalige Synagoge gelassen. Damit habe sie, so Lobner, ihre Kompetenzen überschritten. Die Öko-Partei ist deshalb sauer. Sie kritisiert auch, dass das Niveau des internen Mailverkehrs merklich gesunken sei. Zwischen ÖVP und Grünen herrscht also Eiszeit. Lobner betont auch, dass er sich künftig nicht mehr schützend vor Linke stellen wird, falls diese im Kreuzfeuer der anderen Parteien steht.

Auch wenn es der schwarze Stadtchef nicht offen ausspricht, so hört man bei seinen Worten doch eine versteckte Rücktrittsaufforderung. Zitat Lobner: „Wenn Linke überfordert ist, was ganz den Anschein hat, dann soll sie die Konsequenzen ziehen.“