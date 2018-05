Böse Zungen behaupten ja, dass die Landwirte immer jammern – einmal sei das Wetter zu trocken, einmal zu nass etc. Derzeit ist der Ärger der Bauern aber auch objektiv gesehen nachvollziehbar: Zuerst wurde die Zuckerrüben-Ernte von Rüsselkäfern vernichtet, jetzt wiederum kann nicht der gesamte Spargel gestochen werden, weil die nötigen Erntehelfer fehlen.

Aufpassen sollten auf jeden Fall die Grünen mit ihren jüngsten Aussagen, allen voran Groß-Enzersdorfs Stadtrat Andreas Vanek. Er meint in Bezug auf die Rüsselkäfer-Plage sinngemäß, dass die Landwirtschaft und ihre politischen Vertreter an der tristen Lage selbst schuld seien, weil sie bis zum Schluss gewartet haben, ohne eine Lösung für das Problem, einen Ersatz für das verbotene Rüben-Spritzmittel, zu suchen.

Mit solchen Aussagen könnte Vanek vielleicht in Wien punkten, aber nicht in einer Region, die landwirtschaftlich geprägt ist und an der zahlreiche Arbeitsplätze hängen. Übrigens: Die Forderung des Grünen „gemeinsam Lösungen suchen statt andere diffamieren“ wäre der richtige Ansatz.